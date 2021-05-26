Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren, sözde örgüt mensuplarından dini ve askeri eğitim alan yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.