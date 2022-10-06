Şanlıurfa’da çalındı, Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa’dan çalındığı tespit edilen iş makinesi Kayseri’de bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından il ve il dışından çalınan araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Şanlıurfa’nın Eyübiye ilçesinden çalındığı tespit edilen ve yaklaşık değeri 500 bin TL olan forklift, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulundu. Bulunan iş makinesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.