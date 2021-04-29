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Şanlıurfa’da bıçaklı ve sopalı saldırı kamerada

Şanlıurfa’da bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.04.2021, 13:17
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Şanlıurfa’da bıçaklı ve sopalı saldırı kamerada

Şanlıurfa’da bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi’nde meydana geldi. A.K. caddede yürüdüğü sırada elinde bıçak ve sopa bulunan 2 kişinin saldırısına uğradı. Kaçarak bir akaryakıt istasyonuna sığınan A.K., burada da şüphelilerin devam eden saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan A.K., tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede olayı gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini belirledi. Olayda bıçak kullandığı tespit edilen İ.H.K.’yi yakalayan ekipler, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda azmettirici olduğu iddia edilen S.K.’yı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Ekipler, olaya karışan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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