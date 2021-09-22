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Şanlıurfa’da 210 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 210 gümüş sikke ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 10:54
Şanlıurfa’da 210 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 210 gümüş sikke ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kırsaldaki bir evde tarihi eser bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi. Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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