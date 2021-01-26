Şanlıurfa Valisi Erin patlama sonrası Telabyad’da incelemelerde bulundu

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad’ın huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla PKK/YPG’li teröristlerin çarşı merkezinde gerçekleştirdiği patlamanın ardından ilçeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen, 3 sivil Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 sivilin ise yaralandığı olayın hemen ardından Telabyad’a gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile birlikte Telabyad Hastanesini ziyaret etti. Olayda yaralanarak tedavi altına alınan vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, yaralının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastane ziyaretinin ardından Telabyad çarşı merkezine geçen Vali Erin, patlamanın gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.

Patlamayı gerçekleştiren PKK/YPG teröristinin de öldüğü olayda hayatını kaybeden masum Suriyeli vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali Erin, çarşı esnafına ve tüm Telabyad halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.