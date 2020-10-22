Saniyeler içinde çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı
TOKAT’TA SEYYAR KİMLİK KAPLAYAN ESNAFIN BOZUK PARALARININ İÇİNDE BULUNDUĞU ÇAY KUTUSUNUN ÇALINDIĞI ANLAR GÜVELİK KAMERASINA YANSIDI.
Tokat’ta seyyar kimlik kaplayan esnafın bozuk paralarının içinde bulunduğu kutunun çalındığı anlar güvelik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Ali Paşa hamamı karşısında 30 yıldır seyyar aracı ile kimlik kaplaması yapan Mustafa Yiğit (50),geçtiğimiz gün kısa bir süreliğine tezgahından ayrıldı. Geri döndüğünde aracın alt gözünde bozuk paralarının olduğu kutunun yerinde olmadığını fark eden Yıldırım, kısa süreli şoku atlattıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Seyyar aracının yanında bulunan büfenin güvenlik kameralarını izleyen Yiğit, gördüğü manzara ile şaşkınlık yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra seyyar aracın yanından geçerken bozuk paraların olduğu kutuyu alarak cebine koyduğu anlar yer aldı.
Şikayetçi olmadı
Kısa süreli tezgahının başından ayrıldıktan sonra geri döndüğünde bozuk paraların çalındığını fark ettiğini belirten Mustafa Yiğit, şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kamera kayıtlarını incelediklerinde bozuk paraların çalındığını fark ettiklerini ifade eden Yıldırım, “Teneke kutu içerisinde 80 liraya yakın bozuk para vardı. Kameradan paranın alındığı görünüyor. Ben şikayetçi olmadı, cezasını rabbimden bulsun. Bir günde 80 lira kazanma durumum yok. O da gitti” diye konuştu.
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