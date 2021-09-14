Sancaktepe’de şahsın zorla bindirildiği iş yeri aracının firma yetkilisi konuştu

Sancaktepe’de kahvede oturan bir kişinin zorla bildirildiği minibüsün sahibi olan firma yetkilisi olayla ilgili açıklamada bulundu.

Olayın aile içi sorunlardan kaynaklandığı belirten firma yetkilisi, "Serhat yaklaşık bir hafta 10 gündür evden uzaklaşmış. Serhat’ı kahvede otururken görüyorlar. Yaka paça vurarak Serhat’ı arabaya atıp oradan uzaklaşıyorlar" dedi.

Olay Sancatepe’de geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan Dörtyol bölgesinde gerçekleşti. Üzerinde bir gıda firmasına ait fotoğraf ve telefon numarası bulunan bir minibüs ile gelen 3 şahıs, kahvehanede oturan Serhat İnan isimli kişiyi zorla kaçırmaya çalıştı. Şahıslar İnan’ı zor kullanarak yaka paça minibüse koyup oradan uzaklaştı. Alınan bilgilere göre Serhat İnan’ı kaçıran kişilerin İnan’ın ağabeyi ve arkadaşları olduğu, İnan’ın bir süredir eve gelmemesi nedeniyle ağabeyi tarafından eve götürülmek amacıyla kahveden zorla alındığı öğrenildi.

Öte yandan şahsın zorla bindirildiği minibüsün ait olduğu gıda firmasının yetkilisi Selim Sümeli yaşanan olayda minibüs üzerinde kendi firmalarının adının ve telefonunu görünmesi nedeniyle olayın kendilerine yönlendirildiğini ve zor durumda kaldıklarını belirtti.

Selim Sümeli, “Ben olayda ismi geçen firmanın yetkilisiyim. Olayın olduğu gün ben zaten evdeydim. Telefonum çaldı. Arayan şahıs böyle bir olay olduğunu söyledi. Arabayla adam kaçırma vesaire oldu dedi. Ben de dalga geçtiğini düşünerek kapattım telefonu. Fakat aradan daha 15 dakika geçmeden bu sefer Yenidoğan polis karakolundan memur bir arkadaş arayarak böyle bir olay gerçekleştiğini söyledi. Ben de karakola gittim. Baran, Murat, Serhat bunların hepsini arayarak karakola çağırdık. Bunlar da burada gerekli olan ifadelerini verdiler. Olay tamamen aile içi yaşanan bazı sıkıntılardan, problemlerden kaynaklandığını orada öğrendik. Ve bunların hiçbiri birbirinden şikayetçi olmadıktan sonra memur beyler de bizim ifademizi aldıktan sonra oradan çıktık geldik.

Serhat ile Murat zaten abi kardeşler. Serhat yaklaşık bir hafta on gündür evden uzaklaşmış. Bir hafta on gündür evden uzaklaşınca annesi, babası, akrabaları bunu arıyorlarmış. Serhat’ı kahvede otururken görüyorlar ve hemen gidelim diyerek telkinde bulunuyorlar fakat Serhat yine direnince bu sefer bunlar yaka paça, bir iki tane de vurarak Serhat’ı arabaya atıp oradan uzaklaşıyorlar. Orada bizim aracımızın logosu var telefon numaramız var. Bundan dolayı ciddi anlamda yıprandık, firmamızın bu olayla uzaktan yakından alakası yok. Bize olumsuz birçok mesaj geldi. Olayda en büyük sıkıntıyı yaşayan firmamız olarak biz oluyoruz” dedi.