Sancaktepe’de, önce sipariş getirdi sonra ayakkabı çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, Sancaktepe’de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, bir şirketine ait kurye, yemek getirdiği apartmanda bir dairenin kapısında bulunan ayakkabıyı çaldı. Yemek getirdiği daireye siparişi teslim eden kurye, asansöre binecekken, asansör yanında bulunan ayakkabılıktan 800 lira değerindeki bir çift ayakkabıyı alıp binadan ayrıldı. Ayakkabısı çalınan genç ise hırsıza seslenerek, hırsızdan, eski ayakkabısını getirse de giymeyeceğini bu sebeple yenisini getirmesini istedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bana o ayakkabıyı getirseler de ben giymem, başka bir ayakkabı getirsinler”

Ayakkabısı çalınan Gürsoy Soylu, “Akşam ayakkabıları düzeltiyorduk, bir baktık ayakkabılar yok. Annem sordu ayakkabıları ne yaptın diye, ben de bilmediğimi söyledim. Daha önceden de aynı şeyler oldu, eve girmeye de çalışmışlardı. Kameradan baktım, kurye geliyor siparişi teslim edip ayakkabıları alıp gidiyor. Adam çok profesyonel. Ayakkabının değeri 800 lira civarı var. Yetkililerden, hırsızın cezasız kalmamasını istiyorum. Bana o ayakkabıyı geri getirseler de ben giymem. Bana başka bir ayakkabı getirsinler ya da paramı versinler” dedi.