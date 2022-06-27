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Sancaktepe’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sancaktepe’de 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Asayiş 27.06.2022, 14:08
Sancaktepe’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sancaktepe’de 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 RZ 4849 Erol Köroğlu hakimiyetindeki hafif ticari araç karşı şeritten gelen Iveco marka 34 FGF 646 plakalı Cemil Kaya hakimiyetindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle Erol Köroğlu ve diğer araçta yan koltukta bulunan Ertaç Barlık hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte kaza nedeniyle kitlenen yol kazaya karışan iki aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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