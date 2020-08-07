Sanayide erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi
ANTALYA'DA BİR İŞ YERİNDE 13 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. TACİZ OLAYININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASININ ARDINDAN ŞÜPHELİNİN SUÇLAMALARI KABUL ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.
Antalya’da bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Taciz olayının güvenlik kamerasına yansımasının ardından şüphelinin suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.
H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K. (55), alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlediği suç güvenlik kameralarınca tespit edilen E.K.’nin suçlamaları kabul ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphelendiği bir durum üzerine dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf, 55 yaşındaki E.K.’nin, 13 yaşındaki H.G.’yi taciz ettiğini gördü. Olayın üzerine E.K., esnaf tarafından iş yerine kapatıldı. Diğer esnafın da tepkisi üzerine şüpheli, polis ekiplerince bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı. Sağlık kontrolünün ardından Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan E.K., adliyeye sevk edildi. E.K.’nin darp edilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.
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