Samsun’da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinin Miliç mevkisi, Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Hatay’da giden Hüsnü K. idaresindeki 61 S 0497 plakalı yolcu otobüsü aynı istikamete seyir eden Adem Akgül idaresindeki 70 FE 334 plakalı çekici ve 70 AU 981 römork plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan Hakkı Alpaslan (68) ve Ahmet Yüksel (28) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.