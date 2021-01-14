Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için önceki sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve yapılan aramalarda, 61,76 gram bonzai, 530 adet sentetik ecza hap, 4 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet tüfek kartuşu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişiden 5’i ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan A.K.Ç., M.V., M.D., H.G. ve O.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.