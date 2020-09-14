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Samsun’da uyuşturucu operasyonu
SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ İLE BİRLİKTE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 14.09.2020, 09:55
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Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen S.K.’nin Atakum ilçesinde kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, bin 15 adet sentetik ecza hap, 2 adet esrarlı sigara, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu elde edildi. Olayda ilgili S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.
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