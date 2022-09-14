Samsun’da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Samsun’da sanayi sitesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.S.(25) ve F.K.(36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. A.K.S. özel bir hastaneye, F.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.