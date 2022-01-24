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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Asayiş 24.01.2022, 16:09
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde saat 14.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan U.K. yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden U.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.D.T. ise kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.