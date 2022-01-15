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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Asayiş 15.01.2022, 09:42
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Cüneyt Y.(48) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.