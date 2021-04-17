Samsun’da park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı

Samsun’da bir akaryakıt istasyonu önünde park halindeki el freni çekilmeyen tanker rampa aşağı hareket ederek alt geçidin üzerinde asılı kaldı, facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel T. 55 AKF 54 plakalı tanker ile istasyona akaryakıt getirip boşattıktan sonra aracını rampa aşağı yol kenarına park etti. Çalışır halde bıraktığı aracından aşağı inerken el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen Mürsel T., tankerin bir anda rampa aşağı hareket ettiğini fark edince peşinden koştu ancak yapacak bir şey olmadığını fark etti. Rampa aşağı ilerleyen tanker Sülün Kuşu Alt Geçidi’nin üst korkuluklarına çarpıp korkulukları parçalayarak asılı kaldı. Aracın ön kısmı boşta kalan tankerin yola düşmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Polis alt geçidi çift yönden trafiğe kapatırken, askıda kalan tankeri ise vinç yardımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.