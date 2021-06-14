banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu

Samsun’da otomobil tırın römorkunun altına girdi: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin tırın römorkunun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 14.06.2021, 22:09
Samsun’da otomobil tırın römorkunun altına girdi: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin tırın römorkunun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 30. kilometresi Eğerceli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Can idaresindeki 06 HLG 57 plakalı otomobil, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Ortahisar yönetimindeki 55 KD 146 plakalı çekici ve buna bağlı olan 55 APG 80 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarpıp altına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vedat Can 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
16°
az bulutlu
banner493