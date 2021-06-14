banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu

Samsun’da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 14.06.2021, 21:45
Samsun’da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 48. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Çalışkan idaresindeki 55 ACK 157 plakalı otomobil, Azeri uyruklu Ali Shıkhalıyev yönetimindeki 99 CY 595 Azerbaycan plakalı çekici ve 10 ZX 467 dorse plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Seyfettin Çalışkan 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
16°
az bulutlu
banner493