Samsun’da okulda arkadaşını bıçaklayan kız çocuğuna adli kontrol

Samsun’da lisede sınıfta arkadaşını sırtından bıçaklayan kız çocuğu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki bir lisede dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Çocuk cerrahi servisine yatışı yapılan yaralı öğrencinin tedavisi devam ederken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına K.H.D. ise dün akşam Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.