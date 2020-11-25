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Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Asayiş 25.11.2020, 21:43
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Yunus polisleri tarafından Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 19.30-20.30 saatleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edildi. Yunus ekipleri durdurdukları araçlardaki kişiler üzerinde ve araçların içinde arama yapıp GBT’lerini sorguladı.Yapılan uygulamada önemli bir suç unsuruna rastlanmazken, 1 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandı.
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