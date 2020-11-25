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Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Asayiş 25.11.2020, 21:43
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Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Yunus polisleri tarafından Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 19.30-20.30 saatleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edildi. Yunus ekipleri durdurdukları araçlardaki kişiler üzerinde ve araçların içinde arama yapıp GBT’lerini sorguladı.

Yapılan uygulamada önemli bir suç unsuruna rastlanmazken, 1 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandı.
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