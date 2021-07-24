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Samsun’da kum yüklü tır şarampole devrildi: 1 aralı

Samsun’da kum yüklü tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 24.07.2021, 09:10
Samsun’da kum yüklü tır şarampole devrildi: 1 aralı
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Samsun’da kum yüklü tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Küçük (53) idaresindeki 55 EM 801 çekici ve 55 LA 519 plakalı çakıl yüklü tır Kavak’tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayram Küçük yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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