Samsun’da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun’da kamyonla çarpışan otomobilin yoldan çıkıp duvara çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Hanife Yaşar (40) idaresindeki 34 BSJ 08 plakalı otomobil ile Giresun’dan Düzce’ye seyir halindeyken Sezer Bozdemir yönetimindeki 05 HF 011 kamyonla çarpışıp direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarpıp takla atarak yola savruldu. Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen 05 HF 011 plakalı kamyon ise vatandaşların ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çakallı mevkisinde yakalanarak sürücüsü Sezer Bozdemir Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hanife Yaşar ve eşi Turgut Yaşar (39) ile çocukları Nimet Sarra Yaşar (9) ve Ahmet Yaşar (7) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.