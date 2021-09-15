Samsun’da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ikamette kaçak tütün sarıldığı tespit edilmesi üzerine baskın düzenledi. Yapılan aramada 144 kutu 200 dallık boş makaron, 3 kutu 200 dallık doldurulmuş makaron, 10 adet 1 kiloluk bandrolsüz paket tütün, 11.700 gram açık kıyılmış tütün, 135 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 8 adet küçük ebatlarda sigara sarma makinası, 2 adet büyük ebatta sigara sarma makinası ve 1 adet sigara sarma makinasını çalıştırmaya yarayan kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa yasal işlem başlatıldı.