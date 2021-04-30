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Samsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen şahsa adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan askeri okul öğrenci 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 30.04.2021, 19:46
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Samsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen şahsa adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan askeri okul öğrenci 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları operasyon hat kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun ve Ankara’da 3 gün önce saat 23.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 emekli albay T.G., 1 meslekten ihraç olan yüzbaşı A.T. ile 2 kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ç. gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen T.G., A.T. ve H.U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan S.Ç. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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