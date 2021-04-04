Samsun’da fabrikada patlama sonrası yangın çıktı

Samsun’da gece bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir bakır fabrikasında gece saat 04.00 sıralarında büyük bir patlama oldu. Patlama sesi ilçenin tamamında duyuldu ve vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polis patlama gelen yerin tespiti için çalışma başlatırken, fabrikada patlamanın meydana geldiği ve patlama sonrası çatıda yangın çıktığı öğrenildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının maden cürufunun dökümü sırasında meydana geldiği ve yaralı olmadığı öğrenildi.