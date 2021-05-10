Samsun’da eski eşi darp olayında ikinci duruşma yarın

Samsun’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözü önünde darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın yargılandığı davada ikinci duruşmanın yarın görüleceği ancak mahkemenin gün atacağı öğrenildi.

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay anı görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Türkiye ayağa kalkmıştı. Olaydan sonra tutuklanan İbrahim Z. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Nisan’da görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmıştı. Duruşma savcısı davayla ilgili 12 Nisan’daki mütalaasında İbrahim Z.’nin müşteki Emriye M.’ye yönelik "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme de İbrahim Z.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs’a ertelemişti.

Duruşmanın yarın görüleceği ancak ’tam kapanma’ nedeniyle mahkemece karar verilmeyeceği, gün atmasının beklendiği öğrenildi.