banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Samsun’da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Aynı aileden olan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 23.07.2021, 18:31
Samsun’da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
banner502

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Aynı aileden olan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Bafra ilçesi Koşu Mahallesi’nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara’dan bayram tatili için Samsun’a gelen Elif Kılıç, Sevilay Kılıç ve Emre Kılıç serinlemek için denize girdi. Aynı aileden olan 3 kişi denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden Sevilay Kılıç ve Elif Kılıç son anda kurtarılarak Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Emre Kılıç’ı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner501