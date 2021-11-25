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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 25.11.2021, 09:24
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında 3 Irak uyruklu şüpheliye yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli bu sabah saat 07.00’da şüpheliler ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.