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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Asayiş 21.09.2021, 08:48
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin Samsun’da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde Irak ve Suriye de faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu R.A.A.A.A.yı Samsun’da yakaladı. İlkadım ilçesinde yakalanan şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Samsun TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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