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Samsun’da bir kişi 303 gram metamfetamin ile yakalandı

Samsun’da narkotik polisi alınan istihbari bilgi doğrultusunda bir araçta yaptıkları aramada 302,92 gram metamfetamin maddesi ile birlikte bir kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 19.09.2021, 12:29
Samsun’da bir kişi 303 gram metamfetamin ile yakalandı

Samsun’da narkotik polisi alınan istihbari bilgi doğrultusunda bir araçta yaptıkları aramada 302,92 gram metamfetamin maddesi ile birlikte bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi aldıkları Ö.E.’yi takibe aldı. İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Ö.E.’nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 2 paket halinde toplam 302,92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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