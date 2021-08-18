banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı

Samsun’da barda silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Samsun’da bir barda çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak, 4 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Asayiş 18.08.2021, 17:34
Samsun’da barda silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Samsun’da bir barda çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak, 4 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada F.A. tüfekle vurularak, E.U., Y.A., E.Ş. ve T.A. ise darp sonucu yakalandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisi darp sonucu yaralanan ancak tüfekle ateş ederek F.A.’yı yaraladığı iddia edilen E.U. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.U. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yorumlar (0)
31°
açık