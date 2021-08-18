Samsun’da barda silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Samsun’da bir barda çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak, 4 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada F.A. tüfekle vurularak, E.U., Y.A., E.Ş. ve T.A. ise darp sonucu yakalandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisi darp sonucu yaralanan ancak tüfekle ateş ederek F.A.’yı yaraladığı iddia edilen E.U. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.U. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.