Samsun’da arıza yapan otomobile tır çarptı: 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

Samsun’da arıza yapan otomobile köprülü kavşak altında tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Samsun’un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FFM 780 plakalı otomobil ilçe merkezinden geçerken arazı yaptı. Şoför aracını park edip arka tarafa da reflektör koydu ve aracının içinde tamirci beklemeye başladı. Bu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Otomobilin ön koltuğunda bulunan biri kadın 2 kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Polis kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespitine çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.