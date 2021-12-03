Samsun’da 486 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araç içerisinde 486,98 gram bonzai yakanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.İ.’yi (49) takibe aldı. A.İ., narkotik polisi tarafından Derebahçe Mahallesi’nde araç içerisinde 486,98 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.