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Samsun’da 2 kişiyi bıçakla yaralamaya 4 yıl 8 ay 7 gün hapis
Samsun’da 2 kişiyi bıçakla yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 05.12.2022, 16:50
Samsun’da 2 kişiyi bıçakla yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2 yıl önce N.S. adlı kadın ile A.B.yi bıçakla yaraladığı iddia edilen Y.T.’nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Y.T.’yi ’2 kişiyi yaralamak’ suçundan toplam 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.