Samsun Valiliği: "Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı"

Samsun’da polis tarafından, yolcu otobüsünün içerisinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 07 Mayıs saat 23.00 sıralarında Samsun-Ordu yolu polis uygulama noktasında yapılan denetim sırasında, Trabzon’dan Ankara’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünün içerisinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı" denildi.