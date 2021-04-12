Samsun'da sokak ortasında şiddet gören Emriye Metoğlu davasında eski kocanın savunması pes dedirtti

Samsun'da, 6 Mart'ta Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İbrahim Zarap (27),kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu (24) ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Emriye Metoğlu'na tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Emriye Metoğlu, hastanede süren 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zarap, hakkında savcının hazırladığı iddianame tamamlandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İddianamede hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, bugün ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık İbrahim Zarap duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Emriye Metoğlu'nun yanı sıra kardeşi Rümeysa, annesi Dursune, ve babası İsmail Metoğlu ile avukatları İslam Gezer de salonda hazır bulundu. Duruşmada Metoğlu'na destek için Türkiye'de birçok ilden avukatın yanı sıra kadın platform temsilcileri de hazır bulundu.

"HAYATTA OLMASINDAN BELLİ ZATEN"

Duruşmada savunma yapan Zarap, darp ettiği eşinden özür dileyip, "Telefonu elime aldığımda ekranı kırılmıştı, ben de sinirlendim yere attım. Çok pişmanım keşke olmasaydı. Ben sineye çektim ama o benim hakkımda televizyonlarda yalan konuştu. Affınıza sığınıyorum, bu olay bilinç kaybımla oldu, öldürmek niyetinde değildim. Hayatta olmasından belli zaten, öldürmek isteyen olaya devam ederdi.

"ÖZÜR DİLİYORUM BENİ AFFETSİN"

Olay yerine geldiğimde 'sana çocuğu göstermeyeceğim' dedi, tehdit edince bilincimi kaybettim. Bilinçsizce oldu, olayın başını ve sonunu hatırlıyorum sadece. Bilinç kaybıyla yaptım, özür diliyorum beni affetsin. Olay öfke patlamasıyla oldu, çok pişmanım. Videoyu izleyemedim, çocuğumun önünde olduğu için çok pişmanım keşke olmasaydı. O gün saat 17.00-18.00 gibi içmeye başladım. Çocuk annemdeydi" dedi.

DURUŞMA 11 MAYIS'A ERTELENDİ

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Mahkeme heyeti, yaklaşık 10 dakika sürenin ardından sanık Zarap'ın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.