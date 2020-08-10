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Samandağ’da sazlık yangını
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 10.08.2020, 01:00
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Meydan Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
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