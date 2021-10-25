Salçalar yere döküldü, 18 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkiinde, C.U. yönetimindeki tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Tır sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

[Fotoğraf: İHA]

KAYNAK: İHA