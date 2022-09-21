Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı ilçesi Abalı Mahallesi’nde ikamet eden A.B. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada odada kurumaya bırakılmış 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.