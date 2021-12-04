Sakarya’da polis ekiplerinden kimse kaçamıyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 20 kilo 26 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Polis ekiplerince iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşların çevresi, mesire alanları ve çeşitli yerler denetlendi. Kurallara uymayarak kapalı alanda sigara kullanımına izin veren 4 iş yerine işlem yapıldı. Şahıs sorgulanmasında ise haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. (12 yıl 6 ay) ve M.Ö. (3 yıl 9 ay) yakalandı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şahıs gözaltına alınırken illegal yollarla ülkeye giren 2 Afganistan uyruklu şahıs da sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Polis denetimlerinde toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 18 kilo 5 gram esrar ve 1 kilo 76 gram metanfetamin ele geçirildi. 3 Araç trafikten men edilirken 76 araca da cezai işlem uygulandı.