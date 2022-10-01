Sakarya’da otomobil alev topuna döndü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde bir otomobilin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Güneşler Mahallesi’nde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen BMW marka otomobil bir anda alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araca müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.