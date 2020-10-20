Sakarya’da 152 polisin katılımı ile şafak operasyonu
12 AYRI ADRESTE YAPILAN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN PARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 15 ŞAHIS YAKALANDI.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 152 personelin katılımıyla 12 ayrı adreste yapılan operasyonlarda; uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL paraya el konulurken, 15 şahıs yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sabah saat 05.00’de eş zamanlı olarak Şafak Operasyonu düzenlendi. İl genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik Erenler ilçesi Yeni Mahalle bölgesinde toplam 12 ayrı adreste 17 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 15 şahıs yakalandı, 2 şahsın ise yakalama çalışmalarına devam ediliyor.
Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 155 gram esrar maddesi, 44 gram sentetik cannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 27 adet 9x19 mm fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL para ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ile ilgili adli süreç başlatıldı.
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