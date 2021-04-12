Sakarya’da 1 anne ve 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Ambulansın içinde ilk tedavileri yapılan çocukların ise yaşadıkları korku gözlerinden okundu.

Olay, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4009. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin ikinci katında anne N.B. ile çocukları M.B., Ö.B. ve S.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Çocuklardan birinin telefonla amcasını araması sonrasında amcaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansın içinde ilk tedavileri yapılan çocukların ise yaşadıkları korku gözlerinden okundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında anne N.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, çocuklar ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, dumandan etkilenen çocukların amcasının, durumu, yeğenin araması sonrasında öğrendiğini ve anne ile çocuklarının hastaneye kaldırıldığını belirtti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.