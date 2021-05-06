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Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamacada 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği esnada uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Araçta bulunan 5 kişiden 2’si yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 06.05.2021, 00:23
Sakarya sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamacada 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği esnada uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Araçta bulunan 5 kişiden 2’si yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı esnada kaçan otomobil, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda, otomobil Yenigün Mahallesi mevkiinde polis ekiplerince yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 3 kişi ise kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatan ekipler, kaçan 3 kişiyi arama çalışması başlattı.
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