Saka kuşu yakaladı 14 bin 357 lira para cezası yedi

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Gülderen Mahallesi'nde asayiş ekiplerince yapılan devriye esnasında, tarım arazisi üzerinde canlı mühre kullanılarak yapılan tuzak avında, koruma altında bulunan saka türü kuşunun yakalandığı belirlendi. Yabancı uyruklu M.H. isimli şahıs tuzak kurmada kullandığı malzemeler ile birlikte yakalandı.



Gerekli müdahalelerin yapılması için durum Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bildirilerek, Doğa Koruma Milli Parklar Merkez Şefliği ekipleriyle birlikte yabancı uyruklu M.H.’ye 8 bin lira tazminat 6 bin 357 lira ise idari para cezası olmak üzere toplamda 14 bin 357 lira para cezası uygulandı.

Tuzak avı ile yakalanan 8 adet saka kuşu ise tekrar doğaya bırakıldı.