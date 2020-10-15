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Sahte içkiye büyük darbe
ESKİŞEHİR SAHTE İÇKİ
Asayiş 15.10.2020, 07:53
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Eskişehir’de düzenlenen operasyonunda 272 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde düzenlenen operasyonda 272 litre sahte içki 264 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
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