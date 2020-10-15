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Sahte içkiye büyük darbe

ESKİŞEHİR SAHTE İÇKİ

Asayiş 15.10.2020, 07:53
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Sahte içkiye büyük darbe

Eskişehir’de düzenlenen operasyonunda 272 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde düzenlenen operasyonda 272 litre sahte içki 264 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

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