Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan bir suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Siber polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olara

Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan bir suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Siber polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebeke üyelerinin, üçüncü şahıslara kripto borsalarında hesaplar açmak suretiyle tutarları bitcoin ile transfer ederek milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı.