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Sahte alkolde başvuru 27’ye yükselirken, 7 kişi taburcu oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde toplam başvuru 27 olurken, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edildi.

Asayiş 30.06.2021, 17:21
Sahte alkolde başvuru 27’ye yükselirken, 7 kişi taburcu oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde toplam başvuru 27 olurken, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 6 gün önce başlayan sahte alkol faciasında toplam başvuru sayısı 27’ye yükselirken, 7 kişi hayatını kaybetti.

20 kişiden tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu olurken, tedavisi süren 13 kişinin 7’si ise entübe olduğu öğrenildi.
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