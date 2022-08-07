Sahilde kaybolan 6 yaşındaki çocuk 3 saatlik aramanın ardından bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde kaybolan 6 yaşındaki özel çocuk 3 saat süren çalışmaların ardından bulundu.

Olay, Karasu sahili Doğu Karadeniz Caddesi Kule 8 ve 9 arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki özel çocuk Serhat Ayaz Narin kayboldu. Çocuğu bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki cankurtaran ekipleri çocuğu bulabilmek için karada ve dalgıçlarla beraber denizde arama çalışması başlattı. 3 saat süren arama çalışmalarının ardından kilometrelerce ötede bulunan Kule 23 ile 24 mevkii arasında bir çocuk bulunduğu bildirildi. Bulunan Serhat Ayaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.